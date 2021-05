Szokujące. Dwuletnia dziewczynka ,,zdecydowała’’, że zostanie chłopcem

Należący do Agory portal eDziecko.pl zaprezentował swoim czytelnikom sensacyjne doniesienia z Wielkiej Brytanii. Oto dwuletnia dziewczynka stwierdziła, że jest chłopcem. Oświadczenie dziecka rodzice potraktowali z całą powagą, zmieniają dziewczynce imię na męskie. Wszak w myśl ideologów gender dwulatek „jest w stanie podjąć decyzję o swojej płci”.

Jak dowiadujemy się z portalu eDziecko.pl, który powołuje się na „the Mirror”, czteroletni Stormy „przyszedł na świat, jako bliźniak i został zidentyfikowany jako dziewczynka. Bardzo szybko okazało się jednak, że dziecko nie identyfikuje się z płcią biologiczną przypisaną przy narodzinach”.

Pierwszymi oznakami tego, że dziewczynka „jest chłopcem” w ocenie rodziców była jej niechęć do plecenia warkoczy i noszenia sukienek. Przed trzecimi urodzinami dziecka doszło jednak do przełomowego momentu, w którym dziewczynka oznajmiła rodzicom, że nie jest dziewczynką, ale chłopcem.

- „Rodzina nie zbagatelizowała sprawy i poważnie potraktowała słowa chłopca. Mimo to niektórych dorosłym wciąż ciężko było zaakceptować decyzję Stormy'ego, uparcie zwracali się do niego jak do dziewczynki, posługując żeńskim imieniem”

- czytamy eDziecko.pl.

- „Ojciec wstawił się jednak za synem. Aby okazać mu wsparcie, opublikował na swoim profilu na LinkedInie zdjęcie Stromy'ego w chłopięcych ubraniach z nową krótką fryzurą. Poprosił, aby zaakceptowali jego dziecko takim, jakim jest”

- dodaje portal.

kak/eDziecko.pl