Szkocja: Nie będzie referendum, Londyn odmówił

Wcześniej to Sturgeon wysłała list do Johnsona, wskazując na argumenty zwolenników ponownego referendum.

"Torysi są przerażeni prawem Szkocji do wyboru – bo wiedzą, że gdy dostanie możliwość wyboru, wybierze niepodległość. Torysi nie mają nic do zaproponowania unii – jedyne, co mogą zrobić, to odmówić demokracji. To się nie uda" - napisała.