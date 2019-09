Janusz Szewczak: Tu nie chodzi o hejt, tylko o wielką kasę

Chodzi o dziesiątki, a nawet setki miliardów złotych, które zamiast trafiać w obce ręce trafiają do polskiego budżetu i do polskich rodzin. Chodzi tu o działania Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego w sferze ukrócenia działań mafii VAT-owskich i paliwowych oraz wprowadzenie kary 25 lat więzienia dla tego typu przestępstw.



Warto przypomnieć, że z tytułu wyłudzeń VAT, Akcyzy, niepłaconego CIT-u i niepobieranego podatku hazardowego Polska straciła przez 8 lat rządów PO-PSL, nie 250 mld zł, a blisko 400 mld zł łącznie i to skutecznie zablokowały działania Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, ale i Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Wewnętrzne rozgrywki wewnątrz tzw. kasty sędziowskiej przekształcono skutecznie dzięki usłużnym mediom, głównie zagranicznym działającym w Polsce w skoordynowaną akcję przeciwko ministrowi Zbigniewowi Ziobro, bo wielu bardzo się nie podoba przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawa anty-lichwiarska - tu też chodzi o miliardy złotych jak i zablokowanie możliwości odbierania mieszkań, zwłaszcza osobom starszym za kilka tysięcy złotych długu, często za mniej niż 5 proc. wartości całego długu.



To również zemsta za działania Ministerstwa Sprawiedliwości i Komisji Weryfikacyjnej ze strony wpływowych ludzi mafii reprywatyzacyjnej w Warszawie, do niedawna z ministrem P.Jakim na czele, która ujawniła gigantyczną skalę złodziejstwa kamienic w Warszawie na kwotę ok. 20 mld zł. Takich strat się nie darowuje.



Warto przypomnieć też, że opozycja totalna i jej mocodawcy oraz sprzyjające im media nieustannie atakują dwóch ministrów M.Kamińskiego z CBA i Zbigniewa Ziobrę z Ministerstwa Sprawiedliwości, bo ci najskuteczniej, przy współpracy ministerstwa finansów i innych służb psują te lukratywne interesy i utrudniają coraz bardziej okradanie polskiego budżetu i polskich podatników.



Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze - w tym wypadku, wielkie pieniądze - i tzw. hejt jest tu tylko zasłoną dymną i mało sensownym pretekstem. To nie kto inny, jak niektórzy przedstawiciele nadzwyczajnej kasty sędziowskiej wielokrotnie przecież uchylali areszty wobec wielkich aferzystów gospodarczych i finansowych.



Miejmy nadzieję, że te nieuczciwe i niczym nieuzasadnione ataki i pomówienia skierowane w stosunku do Ministerstwa Sprawiedliwości I Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry zmobilizują tylko resort do znacznie bardziej aktywnych działań i bezwzględnej rozprawy z przestępczością gospodarczą w Polsce i ich mocodawcami.



Janusz Szewczak/tysol.pl