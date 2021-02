Szczepienia nauczycieli. Znamy datę rozpoczęcia zapisów

- W poniedziałek rozpoczną się zapisy dwoma kanałami – w wersji elektronicznej tych nauczycieli i opiekunów pracujących w żłobkach, którzy będą chcieli zaszczepić się teraz przeciw COVID-19. Będzie to nieco inaczej wyglądało w przedszkolach i szkołach, nieco inaczej w żłobkach – powiedział podczas konferencji prasowej szef biura premiera Michał Dworczyk.

Dworczyk dodał też, że w następnym tygodniu ruszają „szczepienia nauczycieli, którzy pracują stacjonarnie w szkołach, przedszkolach i żłobkach”.

- Nauczyciele i opiekunowie będą szczepieni w szpitalach węzłowych. Szczegóły dotyczące szczepień będą ustalane między dyrekcjami szkół a przedstawicielami szpitali węzłowych – powiedział Dworczyk.

Poinformował także, że na 6, 10, 17 i 28 lutego zaplanowane zostały dostawy do Polski szczepionek firmy AstraZeneca. Pierwsza z dostaw będzie najmniejsza (ok. 120 tysięcy dawek), natomiast ostatnia ma liczyć ponad pół miliona dawek. Do końca lutego do Polski powinno trafić w sumie około miliona sztuk szczepionki AstraZeneca.

mp/twitter/pap