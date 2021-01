Szczepienia dla celebrytów. Kolejna dymisja na WUM

Kolejna dymisja na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Według informacji RMF FM chodzi o Małgorzatę Rejnik, która zajmowała się administracją i gospodarką na WUM.

Dymisja, jak podkreśla rmf24.pl, związana jest z postępowaniem wyjaśniającym na uczelni. Rejnik odpowiadała za akcję szczepień na uczelni.

Podano, że chodzi o nieprawidłowości między 29 a 30 grudnia, kiedy to preparat mający trafić do medyków oraz pozostałego personelu uczelni podano niewłaściwej grupie osób. Chodzi między innymi o znanych warszawskich aktorów. To właśnie była kanclerz miała odpowiadać za dobór dodatkowych osób.

Obecnie prowadzonych jest sześć kontroli w sprawie prawidłowości realizacji szczepień – informuje w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka NFZ. Chodzi o WUM, Szpital Powiatowy w Śremie, Szpital Specjalistyczny w Sandomierzu, szpital w Opatowie, Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie i Krapkowickie Centrum Zdrowia.

dam/rfm24.pl,PAP