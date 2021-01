Szarpanina w czeskim parlamencie o brak maseczki

Do niecodziennej sytuacji doszło w czeskim parlamencie. W czasie debaty dot. przedłużenia stanu wyjątkowego interweniować musiała ochrona, ponieważ posłowie zaczęli się szarpać. Poszło o… brak maseczki.

Izba Poselska przegłosowała przedłużenie stanu wyjątkowego w Czechach do 14 lutego. W czasie obrad doszło do bezprecedensowego zdarzenia. Prowadzący obrady Tomasz Hanzel wyłączył mikrofon posłowi Lubomirowi Volnemu, ponieważ nie miał on maseczki. Wówczas ten stwierdził, że… usiądzie prowadzącemu obrady na kolanach i skorzysta z jego mikrofonu.

Kiedy zaczął spełniać swoja groźbę między politykami doszło do szarpaniny. Interweniować musiała ochrona, która wyprowadziła z Sali Volnego. Przewodniczący Izby Radek Vondraczek wykluczył go następnie z udziału w posiedzeniu.

Sprawą zajmuje się teraz policja, która ma wyjaśnić, czy posłowie Lubomir Volny i Marian Bojka naruszyli przepisy sanitarne.

Potyčka ve sněmovně – vyústilo v ní vystoupení nezařazeného poslance Lubomíra Volného poté, co mu předsedající Tomáš Hanzel vypnul mikrofon. Bývalý poslanec SPD Volný u pultíku opakovaně vystupoval bez roušky, v jednacím sále se i přes platný dress code pohyboval v tričku. pic.twitter.com/agTgUUQRmS — CT24zive (@CT24zive) January 21, 2021

kak/radiozet.pl, PAP