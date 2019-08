Sylwester Tułajew: Lech Kaczyński był dla mnie wzorem

Lech Kaczyński zainspirował mnie, aby wstąpić do Prawa i Sprawiedliwości - mówił w PR24 wiceminister MSWiA, Sylwester Tułajew.

Lublin to moja mała ojczyzna. To najpiękniejsze miasto w jakim byłem. To moje miasto. Ma niezwykły klimat. W Lublinie można się zakochać bez reszty i stracić głowę dla tego miasta - zachwycał się wiceminister.