Światowe Forum Holokaustu. ,,Haaretz'' domaga się prawdy od Yad Vashem

„Aby zachować dobre imię, wiarygodność i reputację, Yad Vashem musi powiedzieć całą prawdę o tym, co działo się za kulisami uroczystości”.

Izraelski dziennik podkreśla, że instytut powinien też wyjaśnić, dlaczego to Mosze Kantor przemawiał na otwarciu imprezy oraz jak dopuszczono pokaz filmu, który przedstawia go „[…] jako Mesjasza ratującego świat przed antysemityzmem”.

Dodano, że tłumaczenie się przez instytut, że głos mogli zabrać tylko zwycięzcy wojny to słaba wymówka.

„[…] nie zawierały odniesienia do podziału Polski przez Rosję sowiecką i nazistowskie Niemcy w 1939 roku ani do okupacji Europy Zachodniej w 1940 roku”.

Dodano też, że jeżeli rzeczywiście to Mosze Kantor narzucił treści, jakie prezentowano w trakcie uroczystości, to może rodzić podejrzenia opinii publicznej, że „imprimatur Yad Vashem” można kupić za pieniądze, co byłoby poważnym precedensem i podważałoby reputację tej instytucji.