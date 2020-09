Strefy ,,żółte'' i ,,czerwone''. Najnowsze dane

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podczas konferencji prasowej mówił o najnowszych danych dotyczących stref zakażeń koronawirusem. Jak stwierdził zmniejsza się liczba powiatów kwalifikowanych jako „strefy czerwone”.

Wiceminister powiedział:

Z 18 powiatów w tej chwili w obu strefach mamy tylko 10 powiatów, czyli jak widać, to działa, jeżeli wprowadzamy te obostrzenia to mieszkańcy tych powiatów do tego się stosują i nowych zakażeń w tych powiatach ubywa. W kategorii czerwonej mamy w tej chwili trzy powiaty, to jest województwo małopolskie, powiat Nowy Sącz i limanowski, które weszły do kategorii czerwonej z kategorii żółtej oraz w województwie łódzkim powiat pajęczański

Doda też:

Jeżeli chodzi o powiaty w kategorii żółtej. Podkarpacie to jest powiat przeworski, to jest nowy powiat, który wszedł z kategorii zielonej. W województwie łódzkim powiat łowicki, który spadł z kategorii czerwonej. Województwo mazowieckie powiat lipski, także z kategorii czerwonej, w tej chwili jest w żółtej. Województwo wielkopolskie, powiat kolski, przeniesiony z kategorii czerwonej. Świętokrzyskie powiat konecki, małopolskie powiat nowosądecki, śląskie kłobucki – stwierdził.

Oraz:

Z listy zniknęło 9 powiatów. Powiat tatrzański, nowotarski, miasto Kraków, powiat żuromiński, wieluński, bartoszycki, kartuski, przemyski i rybnicki

⚠️ Aktualna lista powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami (żółtymi i czerwonymi).



Zmiany będą obowiązywać od jutra (05.09). #koronawirus pic.twitter.com/Oyvzp8iBWX — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) September 4, 2020

mp/300polityka.pl/twitter