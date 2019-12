Stoltenberg tłumaczy, dlaczego Unia Europejska nie zastąpi NATO

Sariel 9.12.19 21:38

Stoltenberg, pan nie wytłumaczysz tego tym durniom z UE ! Jeden z tych durniów mówi o śmierci mózgu NATO. No to jak pan chcesz mu wytłumaczyć , że tak nie jest, że to nie śmierć mózgu NATO, tylko śmierć prezydenta Francji !!!



A spróbuj pan wytłumaczyć to obecnemu przewodnicząsemu EPL ?! To wie pan co on zrobi ? Obejdzie pana od tyłu, z palców zrobi pistolet i będzie udawał, że do pana strzela !



Panie Stoltenberg, czy pan już kiedyś słyszał, że UE to to samo co kołchoz w Rosji ?!!!