Stefan W.: Czy ja naprawdę kogoś zamordowałem?

Wir 28.11.19 15:26

No proszę, chory człowiek, nawet nie wiedział kogo zabił a opozycja wykorzystała to politycznie, winą obarczyła PiS. Żona Adamowicza jeszcze przed pogrzebem mówiła że rozmawiała z mamą mordercy i że ją rozumie itd. więc wiedziała jak było a grała jak aktorka że jest przekonana że to mord polityczny z winy PiS