Stanisław Karczewski: Grodzki kłamie. Apeluję, by ujawnił kto mu proponował stanowisko ministra zdrowia

JS 15.1.20 10:34

Jeżeli ktoś z PIS proponował mu cos takiego to albo był głupcem albo prowokatorem-zdrajcą. Jeżeli to kłamstwo p. Grodzkiego to upodlił samego siebie dla garści unijnych srebrników. Co tam prawda, co tam uczciwość. Najważniejsze są wypchana kieszeń i stanowisko na dworze króla Antiocha IV Epifanesa, który wkrótce rzuci się z dyskretną a później otwartą wściekłością na wyznawców prawdziwego Boga.

Pozdrawiam