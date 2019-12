Spurek chce ograniczyć transport żywych zwierząt

- Uważam, że należy ograniczyć transport zwierząt poza UE do maksymalnie 8 godzin i zakazać transportu żywych zwierząt do krajów trzecich, jeżeli ich standardy nie odpowiadają tym unijnym. Prawdziwym jednak celem powinien być całkowity zakaz transportu żywych zwierząt - pisze na Twitterze europoseł Sylwia Spurek

Według niej przykładem jest niedawny przypadek transportu tygrysów z Włoch przez Europę do Rosji, a także utonięcie statku, którym transportowano ponad 14000 owiec w Rumunii.



- Dlatego wzywam do ograniczenia transportu zwierząt poza UE do nie więcej niż 8 godzin i zakazu transportu żywych zwierząt do krajów trzecich, jeżeli ich standardy nie odpowiadają standardom UE. Ale naszym celem powinien być całkowity zakaz transportu żywych zwierząt - podsumowała Spurek