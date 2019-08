Sprofanowano krzyż na Giewoncie!

katolik 23.8.19 20:18

Ludzie Boga obarczają odpowiedzialnością za nieszczęścia.Ludzie głupieją i będą głupieć bardziej, niech najpierw zobaczą wokół co się dzieje..Co dzieje się z katolicką Polską,profanuje się Matkę Bożą ,Jezusa dla czczenia szatana w postaci LGBT.Episkopat powinien wezwać do powszechnego Różanca i pokuty.Rząd i Episkopat powinni pójść za żądaniem Jezusa i uczynić Go Królem Polski.W świecie gdzie rozpanoszył się szatan innej drogi nie ma i w dalszym etapie nie będzie.