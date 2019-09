,,Sprawdziliście się, szanują Was. Dziękuję za to!''. Prezydent wręczył sztandary brygadom WOT

– Sztandar otrzymuje prawdziwy, sprawdzony w służbie żołnierz, który sobie na niego zasłużył. Dziś tak jest – sprawdziliście się, szanują Was. Dziękuję za to! – mówił Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Sztandary trafiły do 1. Podlaskiej, 2. Lubelskiej oraz 3. Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.