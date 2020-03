Specustawa dot. koronawirusa przyjęta przez Sejm

Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 3.3.20 8:37

A kiedy zmiana Konstytucji?

Znowu wasz mentor was wyścignął, towarzysze katolicy.

"Władimir Putin przedstawił projekt kilku poprawek do rosyjskiej konstytucji. Zakładają one m.in. zdefiniowanie małżeństwa jako "związku kobiety i mężczyzny" oraz oficjalne uznanie etnicznych Rosjan za najważniejszy naród kraju. W treści ustawy zasadniczej ma pojawić się też wzmianka o "wierze w Boga""

https://www.o2.pl/artykul/wladimir-putin-malzenstwo-to-zwiazek-kobiety-i-mezczyzny-6484677418211457a