Sondaż: Zwycięstwo i duża przewaga PiS, fatalne wieści dla KO!

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, Prawo i Sprawiedliwości wygrałoby je, uzyskując 37,7 proc. głosów. Najnowszy sondaż pracowni Estymator przynosi też fatalne wieści dla Koalicji Obywatelskiej.

Według badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu dorzeczy.pl, partia Jarosława Kaczyńskiego zyskuje 0,1 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego sondażu z lutego. PiS mogłoby liczyć na 209 mandatów. To o 26 mniej w porównaniu do ostatnich wyborów.

Badanie to jest kolejnym, w którym Polska 2050 Szymona Hołowni pokonuje Koalicję Obywatelską. Ruch ten może liczyć na 18,3 proc. głosów (wzrost o 1,2 punktu procentowego), co daje mu 89 mandatów.

Koalicja Obywatelska traci aż 2,1 punktu procentowego. Zagłosować chce na nią 17,1 proc. badanych. Z takim wynikiem mogłaby liczyć na 82 mandaty – aż 52 mniej w porównaniu do wyniku z wyboów.

W sejmie znalazłaby się także Lewica z wynikiem 11,6 proc. poparcia (wzrost o 0,2), Konfederacja na którą chce zagłosować 6,8 proc. badanych, a także PSL-Koalicja Polska (5,9 proc. i 0,4 punktu procentowego wzrostu).

Kukiz’15 z poparciem rzędu 2,4 proc. ląduje poza parlamentem.

Badanie przeprowadzono w dniach 11-12 marca.

dam/PAP,dorzeczy.pl