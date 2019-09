Sondaż: Totalni zatrzymają PiS w Senacie? Polacy w to nie wierzą

Polacy obserwując to, co dzieje się w polskiej polityce, niemal zupełnie przestali wierzyć, że opozycja totalna potrafi pokonać partię Jarosława Kaczyńskiego. W to, że opozycja zatrzyma PiS chociaż w Senacie, wierzy zaledwie 19% spośród zapytanych o to osób.