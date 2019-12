Sondaż: Rywale wciąż bez szans w starciu z Andrzejem Dudą

Prezydent Andrzej Duda w dalszym ciągu jest niekwestionowanym liderem poparcia przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się w przyszłym roku. Ogromną stratę ma do niego wciąż Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej.

Na urzędującego prezydenta swój głos w badaniu Social Changes dla portalu wpolityce.pl chce oddać 43 procent respondentów. To oznacza niewielkie spadek, o 3 punkty procentowe w stosunku do ostatniego badania.