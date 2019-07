Sondaż: Polacy mówią NIE homoadopcji i homozwiązkom

Homomałżeństwa popiera przy tym 32 proc. badanych, a homoadopcję 12 procent. Związki partnerskie aprobuje jednak 44 proc. badanych - najwyraźniej nie zdając sobie sprawy, że to droga do późniejszego wprowadzenia kolejnych potwornych rozwiązań prawnych. To pokazuje, że trzeba nieustannie przypominać, jaki jest właściwy program lobby LGBT. Zgoda na związki partnerskie to początek katastrofy.