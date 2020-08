Sondaż. Czy politycy zasługują na podwyżki?

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego prze United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” na podwyżkę zasługuje głowa państwa. A jak ma się sprawa z pozostałymi politykami pełniącymi wysokie funkcje publiczne, w tym parlamentarzystami i ministrami?

Co ciekawe, aż 23,6 proc. badanych opowiedziało się za obniżeniem uposażeń posłów i senatorów, które dzisiaj wynoszą dziś 8 tys. zł brutto. Według badanych ich pensje powinny zostać obniżone do 4-5 tys. zł. Nieco mniejsza grupa, bo 5,4 proc. badanych uważa, że powinna to być kwota 5-7 tys. zł.

Natomiast 36.7 proc. ankietowanych uważa, że obecne zarobki posłów i senatorów są odpowiednie.

Za podwyżkami dla parlamentarzystów opowiedziało się 8.1 proc. osób, które uważają, że powinni oni zarabiać 8-10 tys. zł. Z kolei 9 proc. jest zdania, że powinni zarabiać 10-12 tys. zł., 1 proc – 12-13 tys. zł, 9.6 proc. - 13-17 tys. zł, natomiast nie miało zdania w tej kwestii 6.6 proc. badanych.

W sprawie podwyżek dla wiceministrów 31.2 proc. uważa, że obecne pensje są adekwatne, 14.5 proc. uważa, że ich zarobki powinny wynosić 4-5 tys. zł, a 8.4 proc. za obniżką do 5-7 tys. zł. Nie miało zdania na ten temat 3.9 proc. ankietowanych, a pozostali byli za podwyżkami.

W odniesieniu do uposażenia prezydenta RP aż 41.6 proc. uważa, że powinien od zarabiać 13 – 17 tys. zł, 5.2 proc. nie miało w tej sprawie zdania, natomiast pozostali byli za różnymi obniżkami pensji głowy państwa. I tak 6,8 proc. Polaków chciałoby, by głowa państwa otrzymywała 4-5 tys. zł, 1,3 proc. - 5-7 tys. zł, 3,8 proc. - 7-8 tys. zł, 3,4 proc. - 8-10 tys. zł, 1,9 proc. - 10-12 tys. zł.

Obecnie prezydent otrzymuje miesięcznie 12.6 tys. zł brutto.

mp/pap/rmf fm