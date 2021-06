Skandaliczne oświadczenie amerykańskiej dyplomacji! ,,Wzywamy Polskę, by nie posuwała ustawy do przodu’’

Stany Zjednoczone postanowiły twardo bronić żydowskich roszczeń. W odpowiedzi na przyjętą wczoraj przez polski Sejm nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego rzecznik resortu dyplomacji USA Ned Price wezwał dziś Polskę do wstrzymania dalszych prac nad nowelizacją.

- „Wierzymy w znaczenie rozwiązania spraw restytucji z czasów Holokaustu, by zapewnić równość i sprawiedliwość dla wszystkich ofiar. Wczorajsza decyzja polskiego parlamentu była krokiem w złym kierunku. Wzywamy Polskę, by nie posuwała tej ustawy do przodu”

- napisał Ned Price na Twitterze.

W Sejmie przegłosowano wczoraj nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego sprzed sześciu lat, w myśl nowych przepisów po upływnie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej nie będzie możliwe postępowanie w celu zakwestionowania tej decyzji. Teraz nowelizacja trafi do Senatu.

Stanowczy sprzeciw wobec nowych przepisów w polskim prawie wyraził Izrael. W ocenie władz tego kraju nowy przepis uniemożliwi odzyskanie zlokalizowanego w Polsce majątku ocalonym z Holocaustu.

- „Żadne prawo nie zmieni historii. Nowe polskie prawo jest hańbą i poważnie zaszkodzi stosunkom między dwoma krajami”

- napisał szef MSZ Izraela Jair Lapid.

kak/PAP