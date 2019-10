Skandal! Wałęsa: Nie przeproszę. Morawiecki był zdrajcą i zdrajcą pozostanie

Wojtek Polak 9.10.19 9:02

mały mizerny człowieczek. taki karzełek moralny. „zawsze trzeba mówić prawdę'' to czemu o sobie nigdy tej prawdy nie powiedziałeś o współpracy z bezpieką. TW bolek to taki pan co to wszystko sam{sam obalił komunizm a jedyna prawda o LW to to że sam obalił kilkadziesiąt litrów wódy i kilkadziesiąt litrów innych trunków w Arłamowie} . Oriana Fallaci mówiła że to jest bufon i miernota intelektualna i miała 100% racji.