Skandal w USA. Katolicka organizacja musi płacić za aborcję

Nie ma prawa do wyboru dla przeciwników zabijania nienarodzonych – tak można by skomentować decyzję Sądu Najwyższego w Kalifornii, który odrzucił w zeszłym tygodniu pozew sądowy katolickiej organizacji misyjnej. Misjonarki Guadalupanki od Ducha Świętego (Missionary Guadalupanas of the Holy Spirit) wniosły sprawę do sądu, by unieważnić stanowy nakaz zmuszający je do dotowania przez ich ubezpieczenie zdrowotne aborcji.