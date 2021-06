Sikorski grozi ,,czapą’’ prezesowi TVP. To jest ta jego ,,europejskość’’?

Kiedy opozycji brakuje argumentów, jej czołowi działacze prezentują swoją „klasę” w wulgarny sposób atakując politycznych oponentów. Tym razemeuroposeł Koalicji Obywatelskiej Radosław Sikorski postanowił uderzyć w prezesa TVP Jacka Kurskiego, pisząc skandaliczny wpis na Twitterze.

- „Zamiast serialu o ‘człowieku zbuntowanym’ #Kurwizja daje serial o @donaldtusk jako Niemcu. Kura, ty pseudokatolicki gnojku, pamiętaj, że Streicher nikogo nie zabił, robił tylko propagandę a i tak w Norymberdze dostał czapę. Bój się Tuska bo w Boga nie wierzysz”

- napisał Sikorski na Twitterze.

Wulgarnemu politykowi odpowiadają internauci. Dziennikarz Radia Zet Jacek Czarnecki zwraca chlubiącemu się ze swojej „europejskości” Sikorskiemu uwagę, że „grożenie czapą” nie mieści się w żadnych cywilizowanych standardach.

No tu pan minister pojechał z groźbami. Mało to cywilizowane. Co by pan o Kurskim nie myślał, będzie się to za panem wlokło jak „wataha”