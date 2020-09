Sikorski drwi z Polaków, którzy domagają się reparacji od Niemiec

Wczoraj portal wPolityce.pl opublikował sondaż pracowni Social Changes, z którego wynika, że zdecydowana większość Polaków, w tym nawet duża część wyborców KO, popiera starania o reparacje wojenne od Niemiec. Tymczasem ze sprawy postanowił zakpić sobie europoseł Radosław Sikorski.

Radosław Sikorski kolejny raz zaprezentował, jaki ma stosunek do Polaków i ważnych dla Polski spraw. Niezwykle rozbawiony eurosposeł drwi na Twitterze z kwestii reparacji wojennych od Niemiec i Katastrofy Smoleńskiej. A to wszystko na kanwie sondażu, który jasno pokazuje, jaki stosunek do reparacji mają Polacy. Ale po cóż Sikorski miałby przejmować się opinią Polaków?

Jestem za. Publicznie deklarowałem, że jeśli załatwią €500k na rodzinę, które wynikają z kalkulacji, to zagłosuję na @pisorgpl. Nie zdążyli na ostatnie wybory ale przedłużam termin do następnych. Bo przecież nie mogą nas brać za frajerów, prawda? https://t.co/BtvPMULCg3 — Radosław Sikorski MEP 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 6, 2020

Jak Państwo obstawiacie, co uzyskamy szybciej: wrak, czy reparacje? https://t.co/795LqLU6bw — Radosław Sikorski MEP 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 7, 2020

Specyficzne poczucie humoru Radosława Sikorskiego znajduje jednak w Polsce odbiorców. „Żarciki” polityka podchwycił szybko prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski:

kak/Twitter