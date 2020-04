Senat: Być może rząd nas przekona w sprawie wyborów korespondencyjnych

MT(*) 22.4.20 16:05

Dopiero tyle lat po wojnie, Kaczyńskiemu jako pierwszemu politykowi udaje się odsunąć od władzy hordę byłych UB-eków, SB-eków, "geniuszy" z WSI, PZPR-owskie zasuszone mumie przytulone teraz do 'totalnych" i obdarowane za lata gnębienia Polaków mandatami posłów, senatorów, europarlamentarzystów jak te wszystkie Cimoszewicze, Millery, Rosatie, Senyszyny, Święcickie czy doradcy jak Cioski.



Przecież to towarzystwo to ewenement biologiczno-politologiczny, Żaden wolny kraj nie pozwoliłby sobie na takich reprezentantów! Strach pomyśleć kim obłąkani "totalni" uczyniliby Jaruzelskiego czy Kiszczaka gdyby ci żyli.



Jedynie Kaczyński potrafił tą obłąkaną hordę wziąć za twarz i sprowadzić do rynsztoka gdzie jej właściwe miejsce. Każdy kto tego nie potrafi rozpoznać, tkwi w paranoidalnym obłędzie.