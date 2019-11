Sejm wraca do prac nad projektem zakazu aborcji eugenicznej

Michał Jan 25.11.19 11:40

Moja propozycja:

Wyrzucić aborcję eugeniczną z państwowej służby zdrowia. I tyle. Oczywiście z pozostawieniem orzecznictwa w dotychczasowej formie.



a. Żaden ginekolog nie będzie zmuszany do wykonywania aborcji niezgodnie z przekonaniami, bo jak pójdzie do prywatnej kliniki tę aborcję wykonującą, to będzie świadomy, co go tam czeka.

b. Miłośnicy produkcji aniołków niech zakładają fundusz wspierający "ubogie matki", żeby było je stać na zabieg w prywatnej klinice.

c. Kaja Godek et consortes niech zakładają fundusz wspierający matki, żeby przynajmniej urodziły, ale i też wychowywały swoje dzieci.



W końcu naczelny argument proskrobankowców, to horrendalny koszt opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, więc nie powinni mieć pretensji o rozwiązanie na poziomie kalkulacji finansowej.