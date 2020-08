Sejm jednogłośnie potępił represje na Białorusi

Sejm przyjął dziś przez aklamację uchwałę, która potępia stosowanie przemocy przez władze Aleksandara Łukaszenki oraz masowe represje.

W uchwale zwrócono się też do rządu o możliwość szybkiego przyjmowania uchodźców z Białorusi. Zaapelowano także do Parlamentu Europejskiej, RE i KE o to, aby te podjęły zdecydowane działania w sprawie Białorusi.

Przypomniano w niej:

„W wyniku uruchomionej na bezprecedensową skalę brutalnej przemocy wobec obywateli Białorusi dwie osoby poniosły śmierć, kilkaset zostało rannych, ponad 7 tys. aresztowano lub zatrzymano, a ogromna liczba uczestników pokojowych protestów została pobita przez funkcjonariuszy OMON-u, milicji i jednostek specjalnych”.

Sejm zapewnił też Białorusinów o solidarności oraz wsparciu. Stanowczo domaga się także od władz w Mińsku natychmiastowego uwolnienia aresztowanych o zaprzestania represji oraz stosowani przemocy wobec społeczeństwa białoruskiego.

Dodano dalej:

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, mając na względzie dobro i rozwój polsko-białoruskich relacji sąsiedzkich, wzywa władze w Mińsku do niezwłocznego rozpoczęcia pokojowego dialogu ze społeczeństwem, który jest jedyną drogą do budowy pomyślnej przyszłości Białorusi”.

dam/PAP,TVP.Info