Sędziowie pozywają m.in. ,,Wyborczą'' i TVN

robaczek 27.8.19 12:20

odwracamy KOTA OGONEM ;]







klasycznie

pięknie





i tak łykniecie co?





;]





wyznawcy bez mózgu? jak to jest z wami. przeciez juz wiadomo ze sa gorsi od PO. a wy i imie tych pięknych ideaow z ktorymi starowaliscie pare lat temu bronicie takich patologii???





jak to jest?

co na to wasze sumienie?



czy to znaczy ze wcale nie chodzilo o uzdrowienie tylko o naszychprzy korycie? ;]





oj miski. wyszlo "szydlo" z wora ;]



nawet siejuz nie ukrywacie ;]