Schizma w Kościele? O. Jacek Gniadek odpowiada Terlikowskiemu

Tomasz Terlikowski w swoim wpisie w mediach społecznościowych, udostępnionym m.in. przez Do Rzeczy, stwierdził, że "kolejne konklawe będzie teologicznie zdominowane przez zwolenników głębokiej zmiany. Reforma, a może trzeba powiedzieć wprost „nowa reformacja” się w Kościele umacnia" .

Do jego słów odniósł się o. Jacek Gniadek SVD.

"DoRzeczy publikuje przygnębiającą refleksję Terlikowskiego na temat Kościoła. Słowo „przygnębiająca” pojawia się w samym tytule. Do przemian w Kościele mam inne podejście. Wierzę, że Duch Święty sobie poradzi. Nic nie dzieje się przez przypadek. Może potrzeba, by wszyscy liberalni biskupi wyszli z zakamarków Kościoła? Do tej pory działali w kuluarach. Teraz wiemy, ilu ich jest i kim oni są. A i konserwatywnym, odstawionym teraz na boczny tor, oczyszczenie też się przyda. Nikt nie jest doskonały. - pisze duchowny