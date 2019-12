Sasin ostro o NIK: To może być ODWET

"Najwyższa Izba Kontroli wykryła liczne nieprawidłowości w finansowaniu inwestycji i remontów realizowanych ze środków publicznych" - poinformowano na wtorkowej konferencji prasowej. W związku z wynikami kontroli programu "Praca dla Więźniów" NIK podjęło decyzję o skierowaniu 16 zawiadomień do prokuratury. 8 z nich już zostało złożonych, pozostałe są w przygotowaniu. Do sprawy odniosło się już zarówno Ministerstwo Sprawiedliwości, jak i były sekretarz stanu w tym resorcie, europoseł PiS, Patryk Jaki.

"Mamy dziś nadzwyczajną sytuację wokół NIK i jej prezesa, a takie działanie, kiedy wyciągany jest raport, który powstał już jakiś czas temu i był omawiany, a dopiero dziś służy do stawiania ostrych zarzutów i składania zawiadomienia do prokuratury, każe mi domniemywać, że jest to próba odwrócenia uwagi od problemów, które ma prezes NIK"-ocenił polityk. Zdaniem gościa Polskiego Radia, cała sprawa obniża autorytet Izby.