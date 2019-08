Sadurski atakuje dzielnego katolika. Ależ mocna odpowiedź!

Skandaliczne słowa w twitterowym wpisie prof. Wojciecha Sadurskiego. Tak mocno zabolał go widok dzielnego młodego katolika, który w Płocku w niemym proteście z krzyżem wzniesionym do góry stanął naprzeciwko homoparady, że postanowił go zaatakować. Dodajmy, że Jakub Baryła ma 15 lat.

Odnosił się tym samym do wywiadu, jakiego Baryła udzielił portalowi. Stwierdził w nim, że swoim gestem nawiązywał do ks. Skorupki z bitwy z bolszewikami.

„Po pierwsze nie "niezrównoważonemu", to już czysta propaganda, badał mnie Pan? Po drugie nie "dziecku", mam 15 lat, polecam zapoznać się z biologią. Po trzecie nie "udającemu", przez to, co zrobiłem chciałem skłonić do debaty i refleksji. Czuję obrazę, ma Pan problemy z pychą?”.