Sąd odrzucił skargę funkcjonariusza PRL. Ważny wyrok

poszukajcie TW Mewa, TW Konarski, TW Zegarek 17.12.19 17:48

Niech każdy sobie zda sprawę z tego, że do SB nie szło się po prace, to SB przychodziła z propozycja pracy. Nawet sprzątaczka musiała byc odpowiednio zweryfikowana, czy nie należy do "wrogów ludu", czy mąż czasem do kościoła nie chodzi, a dzieci na religię i do spowiedzi. Pochodzenie społeczne, punkty za pochodzenie, najlepiej robotniczo-chłopskie, mocne zakotwiczenie w nurcie marksizmu lenninizmu i bezwarunkowa miłość do PZPR, to wymagane cechy potrzebne do pracy w tej puszce pandory skupiającej największe szumowiny chodzące po polskiej ziemi. Jak ktoś wierzy, że typ szedł i mówił "dzień dobry, nazywam się X i chce do SB" a oni go przyjmowali, to jest na tym samym poziomie intelektualnym co Sylwia Spurek i Jahira, czy jak jej tam. Komunistyczne specsłużby, miały taką dewizę - "żeby wejść do naszej organizacji trzeba zapłacić grosz, ale żeby z niej wyjść, dwa grosze". Tam nie było ludzi przypadkowych, nawet przypadkowych sprzątaczek