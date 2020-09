Rzecznik rządu: Nie będzie koalicji bez solidarności

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podjął dziś decyzję o zawieszeniu negocjacji z koalicjantami. Wpływ na to miał m.in. sprzeciw Porozumienia i Solidarnej Polski wobec tzw. „Piątki dla zwierząt”. Do sprawy odniósł się rzecznik rządu Piotr Müller. Podkreślił, że kontynuowanie koalicji będzie możliwe jedynie na zasadach partnerskich.

- „W związku z sytuacją jaką mamy w Sejmie, jeśli nasi koalicjanci - Solidarna Polska i Porozumienie - poskromią oczekiwania i zastosują się do decyzji kierownictwa ZP, to będzie można do nich (negocjacji) wrócić” – przekazał dziś szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

O sprawę został zapytany rzecznik rządu Piotr Müller:

- „My jesteśmy otwarci, żeby cały czas kontynuować koalicję z tymi partnerami. Natomiast koalicja polega na tym, że się stosuje zasady partnerskie” – powiedział.

Müller stwierdził ponadto, że ustawa o ochronie zwierząt jest dla Prawa i Sprawiedliwości „kluczowym projektem”. Natomiast, jak podkreślił, zasadą koalicji jest solidarne głosowanie w sprawach kluczowych.

- „Jeżeli ktoś o taki projekt jest w stanie rozbić obóz Zjednoczonej Prawicy, to zastanawiam się nad intencjami” – stwierdził.

