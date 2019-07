Ryszard Czarnecki: Polska jest dziś partnerem dla Brukseli!

To bardzo ważny sygnał. Polska jako lider tzw. nowej Unii, czyli krajów, które zostały przyjęte w ostatnich 15 latach, będzie drugim państwem, które odwiedzi nowa przewodnicząca KE - mówi Ryszard Czarnecki, odnosząc się do wizyty Ursuli Von der Leyen w Warszawie.

To bardzo ważny sygnał. Polska jako lider tzw. nowej Unii, czyli krajów, które zostały przyjęte w ostatnich 15 latach, będzie drugim państwem, które odwiedzi nowa przewodnicząca KE. To pokazuje rolę i znaczenie naszego kraju. Myślę, że to otwiera pole do pewnej gry dla naszego państwa; gry o silną tekę dla polskiego komisarza i o partnerskie traktowanie naszego kraju przez Brukselę, co do tej pory nie miało miejsca – stwierdził Ryszard Czarnecki.