Rusza śledztwo ws. domniemanego molestowania w Teatrze Bagatela

Dyrektor zaprzecza szokującym doniesieniom. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie, prok. Mirosława Kalinowska-Zajdak poinformowała PAP, że "zostało wydane postanowienie o wszczęciu śledztwa". Krakowska prokuratura okręgowa będzie prowadziła je pod kątem mobbingu i molestowania seksualnego. Grozi za to do trzech lat więzienia. W piątek mają zostać wykonane czynności procesowe z jedną z osób- prawdopodobnie inicjatorką zgłoszenia.

"Czegoś więcej będziemy mogli dowiedzieć się po jej przesłuchaniu"- podkreśliła prokurator. Jak wyjaśniła, ustalone zostaną m.in. ramy czasowe, w których miało dochodzić do nadużyć.

"Będzie to przesłuchanie, które umożliwi ukierunkowanie dalszych czynności"-wyjaśniła.

Pod koniec października pracownice krakowskiego Teatru Bagatela poinformowały prezydenta Krakowa, Jacka Majchrowskiego o niestosownym zachowaniu dyrektora placówki, Henryka Jacka Schoena. W poniedziałek włodarz złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na nadużyciu zależności służbowej. Samorządowiec załączył do zawiadomienia pismo, które otrzymał od kobiet. Jak wskazywała prokurator Mirosława Kalinowska-Zajdak, ze skargi wynika, że ze strony dyrektora wielokrotnie dochodziło do przekroczenia, zdaniem pokrzywdzonych, granic ich nietykalności i godności. Z kolei Alina Kamińska, jedna z aktorek podpisanych pod skargą, powiedziała, że pojawiły się zgłoszenia od kolejnych kobiet, które "miały styczność z dyrektorem".