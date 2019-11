Rosjanie obchodzą antypolskie święto

diki 4.11.19 18:59

politykę historyczną uprawiają wszyscy .... jak piszesz

ale problem jest taki :

czy nie lepiej aby wygonili następców Iwna Groźnego z Moskwy a nie Polaków ?

Iwan wprowadził w Rosji politykę niespotykanego terroru ...która to polityka jest uprawiana do dzisiaj

Polacy też "za uszami mają" ale co by nie mówić jak by w Moskwie Polacy zostali to zatrzymali by " krwawą spuściznę" Iwana Groźnego to by Rosjan nie było 120 mln tylko 620 mln...

ale niech se świętują "co kto lubi" a my możemy się pośmiać ...

i patrzeć jak przegrywają z Chińczykami...