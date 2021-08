Rosja usztywnia stanowisko wobec Talibów i demonstracyjnie wzmacnia armię w Tadżykistanie

Ostatnie decyzje Rosji wskazują, że Moskwa nie jest wcale pewna dotrzymania zadeklarowanych wcześniej przez talibów zobowiązań, choćby odnośnie wstrzymania ekspansji islamizmu na północ, do krajów Azji Środkowej. Rosyjska armia demonstracyjnie wzmacnia siły w Tadżykistanie, prezydent Putin mówi o groźbie „infiltracji” islamizmem, zaś wiceszef dyplomacji wskazuje, że Moskwa nie będzie spieszyła się z uznaniem Talibanu.

W 201. bazie wojskowej w Tadżykistanie Rosjanie przeprowadzili 25 sierpnia strzelanie ćwiczebne z czołgów T-72 do umownych pojazdów pancernych przeciwnika. To kolejne ćwiczenia sił rosyjskich w Tadżykistanie. Wcześniej, 23 sierpnia, rosyjscy wojskowi przeprowadzili w górach ćwiczenia z wykorzystaniem śmigłowców bojowych i transportowych. Rosja z powodu sytuacji w Afganistanie wzmocniła siły artyleryjskie w swojej bazie wojskowej w sąsiadującym z tym państwem Tadżykistanie systemami przeciwpancernymi Kornet — poinformowały 24 sierpnia służby prasowe Centralnego Okręgu Wojskowego. Rosja utrzymuje w Tadżykistanie swoją największą bazę wojskową za granicą. Siły rosyjskie rozmieszczone są w dwóch miastach — Duszanbe i Bochtarze na południe od tadżyckiej stolicy. Rosja zaapelowała do sojuszniczych państw Azji Środkowej, aby wspólnie z nią przygotowały się na potencjalne zagrożenia związane z przejęciem kontroli nad Afganistanem przez talibów. Rosja jest gotowa sprzedać broń i sprzęt wojskowy krajom sojuszniczym sąsiadującym z Afganistanem, po specjalnych, niskich cenach — powiedział 23 sierpnia rosyjski wicepremier Jurij Borysow. Tego dnia odbył się — w formule online — szczyt Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym poświęcony sytuacji w Afganistanie, zamknięty dla mediów. Władimir Putin zaapelował, by nie dopuścić do przeniknięcia radykalnego islamizmu z Afganistanu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ocenił 25 sierpnia jako nadzwyczaj wysokie zagrożenie terrorystyczne w Afganistanie z powodu przebywających tam bojowników Państwa Islamskiego. Rosja zapowiedziała, że nie zamierza ingerować w konflikt pomiędzy talibami i siłami oporu w północno-wschodnim Afganistanie. Odpowiedzialny za kwestie walki z terroryzmem wiceszef MSZ Oleg Syromołotow (były wiceszef FSB i wysoki oficer KGB) potwierdził, że Rosja nie rozpatruje w ogóle opcji wysłania sił zbrojnych do Afganistanu. Dodał jednak, że Rosja nie ma zamiaru spieszyć się z wykreśleniem ruchu talibów z listy organizacji terrorystycznych, ani też z uznaniem nowych władz afgańskich.





Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie think tanku Warsaw Institute.

