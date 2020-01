Rosja. Korupcyjna ,,stabilizacja''

Olej 29.1.20 17:24

Wchodzę przed nadkomisarza, przed majestat, przed sowkomandira, jakiż on wielki, a mnie prawie nie ma. Nad nim wisi car, sekretarz, Ilicz, Stalin lub jakaś inna zakazana morda, i jej oczy wodzą za tobą gdziekolwiek byś się nie znalazł, gdzie byś nie wlazł wypatrzy.



Jak ryknie - nu ładna taki to a taki s.......yn !



No i wtedy drżącą łapą, nawet nie patrząc na brzeg biurka wsuwasz łaskawie podarek, ot taki wszawy podarek. żeby potęga władzy zechciała puścić, przebaczyć, mieć litość.



I słyszysz dostojne Won ! Paszoł Won ! Ot jakież szczęście wyjść, od dostojnika, ujść cało.