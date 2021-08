Rok obfitości dla koncernów farmaceutycznych. Ile giganci zarobili na szczepionkach?

Pandemia koronawirusa to niezwykle obfity czas dla koncernów farmaceutycznych. Szczepionki przeciwko COVID-19 przyniosły im miliardy dolarów. Szczególne powody do radości ma Pfizer razem ze swoimi niemieckim partnerem BioNTech.

Niemiecki BioNTech podniósł swoje prognozy przychodów na rok 2021 do 15,9 mld euro. Pfizer spodziewa się, że do końca roku osiągnie sprzedaż w wysokości 33,5 mld dolarów. To właśnie te dwie firmy wzbogaciły się na szczepionkach najbardziej, ponieważ ich szczepionka pierwsza została dopuszczona do użytku w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Moderna w pierwszej połowie roku odnotowała obroty w wysokości 5,9 mld dolarów. Spodziewa się, że do końca roku zarobi 20 mld dolarów. Johnson & Johnson prognozuje, że do końca roku zarobi 2,5 mld dolarów. AstraZeneca nie podała szczegółowych szacunków, ale już w pierwszym półroczu sprzedała szczepionki za 1,2 mld dolarów.

kak/polskatimes.pl