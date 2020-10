Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem w Europie!

Piłkarz polskiej reprezentacji i Bayernu Monachium Robert Lewandowski został ogłoszony najlepszym napastnikiem UEFA sezonu 2019/20 i najlepszym zawodnikiem roku w Europie. Jest pierwszym polskim piłkarzem, który otrzymał tak ważne wyróżnienie.

Ostatni sezon był dla Polaka pasmem sukcesów. Razem ze swoją drużyną zwyciężył w Lidze Mistrzów, w niemieckiej ekstraklasie i w Pucharze Niemiec. Udało mu się zdobyć 34 bramki w Bundeslidze, 15 bramek w Lidze Mistrzów i sześć bramek w Pucharze Niemiec. Łącznie zdobył 55 bramek w 47 meczach.

Na dzisiejszej ceremonii losowania grup Ligi Mistrzów został ogłoszony Piłkarzem Roku UEFA za sezon 2019/20. Znalazł się też w trójce najlepszych napastników razem z Kylianem Mbappe i Neymarem.

OFFICIAL: Robert Lewandowski is the 2019/20 UEFA Forward of the year 🏆 pic.twitter.com/dNXuQVkR71