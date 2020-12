Rezygnacja papieża Franciszka? To fake news!

Na stronie internetowej dziennika Agenzia Stampa Italia na dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia pojawiła się informacja, wedle której papież Franciszek miałby zrezygnować i zakończyć swój pontyfikat. Jak się okazuje, to zwyczajny fake news.

„Papież Franciszek może zrezygnować po Świętach Bożego Narodzenia i jeszcze przed końcem roku. Tak twierdzi Austen Ivereigh, brytyjski dziennikarz mający kontakty w Watykanie”

- taka informacja pojawiła się na stronie dziennika.

Teraz dziennikarz opublikował wpis, w którym zapewnia, że niczego podobnego nigdy nie powiedział. Dodał:

„W ostatnich tygodniach powtarzałem w kółko coś przeciwnego”.

Wskazał na aktywność papieża Franciszka.

I never said the pope would resign soon, and have been saying over and over these past weeks the opposite: this is a pontificate in full flow, energised by Covid crisis, about to implement major Vatican reforms and planning trips to Iraq and South Sudan.