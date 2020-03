,,Rekolekcje w kwarantannie'' [ZOBACZ]

Joanna 24.3.20 9:54

Czytałeś w ogóle artykuł? Będą to rekolekcje online, dla osób w kwarantannie.

Rozumiem, że wg ciebie takie też nie powinny mieć miejsca? Negujesz wszystko co związane z katolicyzmem. To choroba, nazywa się katofobia.



A tak na marginesie, z własnego doświadczenia powiem: obecnie w kościołach nie ma święconej wody do użycia dla wiernych, ofiary składa się indywidualnie przy wejściu, odstęp między wiernymi w ławkach jest większy niż w klejce do kasy w markecie (co akurat jest bardzo smutne) a komunię dostaje się na rękę.

Zatem ryzyko naprawdę jest znikome, a twoje kopiuj wklej zbędne i mija się z rzeczywistością.