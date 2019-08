Redbad Klynstra: Jestem pedofobem, a nie homofobem

Produkcja wycofała się z propozycji ze względu na mój wpis. Ta sama firma oświadczyła któremuś portalowi potem, że to były względy artystyczne, a nie ten wpis, co jest kłamstwem, bo moja managerka dostała sms, że powodem jest ten wpis – tłumaczył.

To jest po prostu śmieszne, żeby nazywać mnie homofobem. Jestem na pewno pedofobem i patrząc na to, co powoli staje się sprawą publiczną, czyli sprawa pana Sadowskiego, być może powinien inaczej postawić to pytanie: czy w naszym środowisku artystycznym są pedofile? Ja mogę oświadczyć, że nie jestem pedofilem, nigdy nie kryłem i nie będę krył żadnego pedofila - dodał.