Red. Rachoń o pomyśle PSL: Chcecie wyprowadzić Polskę z UE

- Składamy propozycję, żeby Senat przedstawił inicjatywę wpisania do Konstytucji członkostwa Polski w Unii Europejskiej – powiedział dzisiaj na antenie TVP Info przekazał dziś w programie TVP Info #Jedziemy senator Polskiego Stronnictwa Ludowego Jan Filip Libicki.

Odnosząc się do słów senatora PSL red. Michał Rachoń stwierdził:

- Przecież to ma jedną konsekwencję. Tę samą, która rozbiła członkostwo Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Zmiana Konstytucji to skomplikowana procedura, w której powinni się wypowiedzieć obywatele. Przecież to może prowadzić do referendum, a to - jak wiemy - może skończyć się różnie. Nawet tak, jak skończyło się w Wielkiej Brytanii. Państwo mogą doprowadzić do rozpoczęcia procesu politycznego, który tak krytykujecie

Dodał też:

- To wy idziecie drogą premiera Davida Camerona. To wy rozpoczynacie dyskusję na temat zmian Konstytucji. Przecież premier Cameron też chciał dostać poparcie dla pozostania w Unii Europejskiej, a dostał wynik referendum, który rozpoczął proces brexitu

Propozycja PSL została przedstawiona po tym, jak we wtorek w Senacie odbyło się spotkanie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego z prezydium Senatu oraz z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. To tam padła propozycja, żeby Senat zaproponował wpisanie członkostwa Polski w UE do Konstytucji.

Przy marszałku Grodzkim – jak powiedział red. Rachoń – ma zostać powołana Rada wszystkich przedstawicieli klubów, które tworzą większość w Senacie, co ma umożliwić konsultacje ws. głosowań.

mp/tvp info