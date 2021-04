Raport wywiadu USA – chińskie zagrożenie

13 kwietnia 2021 roku Biuro Dyrektora Wywiadu Krajowego USA (the Office of the Director of National Intelligence) opublikowało w Kongresie jawny coroczny raport, dotyczący światowych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Wysiłki Chin, by rozszerzyć swoje rosnące wpływy, stanowią jedno z największych zagrożeń dla Ameryki.

Na początku raportu autorzy zauważają, że Chiny w coraz większym stopniu stają się prawie równorzędnym konkurentem, rzucającym wyzwanie Stanom Zjednoczonym w wielu dziedzinach. Chińska Republika Ludowa staje się coraz potężniejsza, zwłaszcza ekonomicznie, militarnie i technologicznie. Potęga pozwala Chinom naciskać na zmianę światowych norm. Pekin wzmacnia swoją pozycję geopolityczną podczas pandemii, poprzez ,,dyplomację szczepionkową”.

Jeden z podrozdziałów raportu przeznaczono wyzwaniu, jakie stanowi Komunistyczna Partia Chin. Autorzy wskazują, że Chiny będą wbijać klin między Waszyngton a jego sojuszników i partnerów, oraz wspierać nowe międzynarodowe normy sprzyjające autorytarnemu systemowi chińskiemu. Pekin będzie demonstrował swoją siłę w regionie. Wywiad wymienia napięcia na granicy z Indiami, rywalizację na Morzu Południowochińskim i Morzu Wschodniochińskim, presję na zjednoczenie z Tajwanem, rosnąca współpraca Chin z Rosją. KPCh zaplanowała również kontynuację Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI), aby rozwinąć gospodarczą, polityczną i wojskowa obecność za granicą. Chiny pozostaną także głównym zagrożeniem dla konkurencyjności technologicznej USA.

Wywiad USA uważa, że Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza będzie kontynuować prace nad instalacjami wojskowymi poza granicami kraju. Siły powietrzne i rakietowe zwiększają swoje zdolności do projekcji siły, co zagraża bazom amerykańskim i ich sojuszników. Amerykanie widzą też problem rozwoju arsenału jądrowego Chin. Pekin będzie kontynuował gwałtowną ekspansję arsenału nuklearnego, zamierzając co najmniej podwoić wielkość swoich zapasów jądrowych w ciągu następnej dekady i stworzyć nuklearną triadę. Zapewniona ma być międzykontynentalna zdolności do drugiego uderzenia jądrowego ze strony Pekinu. ChRL nie jest również zainteresowana porozumieniami o kontroli zbrojeń.

Przestrzeń kosmiczna jest kolejnym polem, gdzie Waszyngton zauważa chińską ekspansję. Wywiad spodziewa się zbudowania chińskiej stacji kosmicznej na niskiej orbicie między 2022 a 2024 rokiem i dalszej eksploracji Księżyca. Armia chińska będzie rozwijać rozpoznanie satelitarne oraz broń antysatelitarną (ASAT). Chiny są w stanie rozpocząć cyberataki, które mogą spowodować tymczasowe zakłócenia infrastruktury krytycznej w Stanach Zjednoczonych. Chińskie operacje cyberszpiegowskie obejmują firmy i osoby prywatne.

Raport wywiadu co prawda, nie przewiduje konfrontacji militarnej ani z Chinami, ani z Rosją, ale sugeruje, że będą miały miejsce tak zwane „walki w szarej strefie”, gdzie nasilą się operacje wywiadowcze, cyberataki i globalne wywieranie wpływu. Chiny w dokumencie zostały wymienione jako pierwsze wśród państw zagrażający USA. Kolejna była Rosja, Iran i Korea Północna. Jest to wyraźny trend od kilku lat, który jest bardzo wyraźny od czasu rozpoczęcia prezydentury przez Donalda Trumpa. W strategicznych dokumentach dotyczących bezpieczeństwa, podczas jego prezydentury to Chiny wysunęły się na pierwsze miejsce obaw Amerykanów. Joe Biden i jego ekipa kontynuują ten pogląd, co potwierdza powyższy dokument. Stosunkowo mało miejsca wywiad przeznaczył na zagrożenia gospodarcze ze strony Pekinu, bardziej wskazując na te dotyczące kwestii militarnych.

