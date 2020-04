Raport: Prawie 250 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. 9 osób zmarło

precz z homosovieticusami z bandy 4 24.4.20 10:50

kelkeszos:



Sprawa jest oczywiście trudna do przeprowadzenia i wymaga wielkiej sprawności i aktywności państwa, ale uwolnienie potencjału milionów zamkniętych w aresztach domowych, musi nastąpić szybko.

Niestety sprawa DPS pokazuje zupełną niemoc państwa. Przecież było wiadomo, że to szczególnie narażone placówki, radykalnie zawyżające statystyki. Tu można było zastosować punktowo "tarczę antywirusową", nie zrobiono tego i w efekcie kilka pielęgniarek zaraziło kilkaset osób.

Rząd kupił sobie czas i teraz powinien przejść do etapu precyzyjnego cięcia wirusa, a nie opierania się na tym co najprostsze, ale jednocześnie najbardziej kosztowne, czyli wstrzymywania procesów życiowych społeczeństwa.