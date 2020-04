Raport: Ponad 200 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Nie żyje 10 osób

Bob 19.4.20 18:09

No i co ? Mamy się bać ? Umrzemy wcześniej ze stresu i z niszczenia sobie płuc i układu krążenia przez maski. Przecież w czasach przed tzw. wirusem umierało dziennie ponad 1000 Polaków. Czy coś się zmieniło ? Może raczej zabrońcie, szanowni rządzący, budowy masztów G5 i instalowania satelit G5, bo to nas zabija, a ten cały Covid19 może być super-ściemą.