Raport Ministerstwa Zdrowia. Spadek nowych zakażeń

katolicka kretynizacja polski 16.5.20 18:01

Statystyki są takie jakie władza akurat chce by były. To się zmienia dynamicznie. Jak chcą więcej zakażeń to będzie więcej, jak chcą mniej to będzie mniej. A przed samymi wyborami nie będzie ich wcale. A wy dalej wszystko łykajcie pelikany.